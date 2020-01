Uitslag Stelling: Goed voor de doorstroming

De meeste stellingdeelnemers vinden de huidige woonvoorzieningen voor ouderen ontoereikend en zijn van mening dat er zo snel mogelijk geld vrij moeten komen voor de realisatie van geschikte ouderenwoningen.

Veel respondenten zien het ook als een mogelijke oplossing voor de huidige krapte op de woningmarkt. „Tal van ouderen wonen nu nog noodgedwongen in een voor hen te grote woning maar kunnen niet verhuizen omdat er geen goede alternatieven zijn”, aldus een stellingdeelnemer. Een deelnemer uit de doelgroep: „Als wij een aangepaste kleinere woning zouden kunnen krijgen, verkoop ik graag onze huidige woning aan een groot gezin. Het opgebrachte geld willen we best besteden aan zo’n kleinere woning en de zorg voor ons twee”.

Velen geloven dat zelfstandig wonen de zelfredzaamheid van ouderen goed doet (67%), maar de nabijheid van andere senioren en zorgverleners vinden zij daarbij wel een must. Want bij het zelfstandig blijven wonen, loert de eenzaamheid om de hoek. „Hoogbejaarden zitten vaak eenzaam in hun eengezinswoning, zorgverleners rijden af en aan. Bouw seniorencomplexen waar ook enig toezicht en hulp voorhanden is, indien nodig”, aldus een respondent.

Het concept van een seniorencomplex wordt door velen toegejuicht. „Gezamenlijke wooncomplexen voor ouderen zullen ervoor zorgen dat mensen minder zorg nodig hebben en het bovendien veel gezelliger hebben”, meent iemand. „Men moet niet denken aan losse woningen voor ouderen maar aan complexen waar ouderen samen kunnen wonen”, stelt ook een ander. „Eigenlijk was het vroegere bejaardenhuis zo slecht nog niet. Maar dan aangepast aan de huidige eisen.”

Er zijn meer stellingdeelnemers die de link met de wegbezuinigde bejaardentehuizen leggen. „Simpel, de bejaardenhuizen moeten terug. Veilig wonen voor bejaarden die niet meer thuis kunnen wonen. Stom dat ze die hebben opgeheven!”, reageert iemand.

Een ander vindt dat er kleinschalige bejaardenhuizen moeten komen voor maximaal 15 bewoners. „Iedereen een ruime slaapkamer, douche en toilet en verder een grote huiskamer waar gezamenlijk de maaltijden worden gebruikt, en daarnaast een tuin. Heel veel ouderen zijn gewoon eenzaam, eten slecht en worden daardoor ziek.”

Over het voorstel van de commissie om ouderen naar vermogen te laten meebetalen aan de kosten voor wonen, maaltijden en huishouden, zijn de meningen verdeeld. 42% van de respondenten vindt het een goed idee, 49% ziet helemaal niets in het plan.

„De ouderen hebben altijd gewerkt en belasting afgedragen. Tijd dat de jongeren nu gaan werken en hun belastingcenten gedeeltelijk naar de ouderen gaan”, verkondigt iemand een veel gedeelde mening onder tegenstanders. Andere respondenten vinden het geen probleem dat je zelf moet bijdragen maar, zegt iemand verbolgen, „het kan toch niet zo zijn dat als je zuinig hebt geleefd je alles mag inleveren en mensen die er alles doorheen gejaagd hebben weinig of niets hoeven te betalen”.