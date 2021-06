’Verbod op regenboogkleuren Allianz Arena schande’

Het idee was om de Allianz Arena eveneens in de regenboogkleuren te tonen, maar dat mocht niet van de UEFA. Omdat anders bij elk volgend issue ook zoiets toegestaan zou moeten worden, aldus het ‘integere’ UEFA. Ja, nou en? Wat is er mis aan omdat altijd te doen? Beter dan destijds in 1978 met oogkleppen voor de martelingen aldaar de WK in Argentinië zonder meer door te laten gaan. Dat was natuurlijk wel ‘volgens de regels’. Zoals de Wereldvoetbalbond FIFA ook onder leiding van een corrupte Blatter zonder tegenwerking de aankomende WK in Qatar mocht organiseren.

Wat hebben dergelijke instanties een enorme hoeveelheid boter op het hoofd en wat is het misselijkmakend dat een voetbalbond een gebaar ter ondersteuning van mensenrechten zomaar kan verbieden en in dit geval blijkbaar meer te zeggen heeft in Duitsland dan de lokale politiek, die in München de Allianz Arena in diverse kleuren wilde laten belichten.