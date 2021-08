In teletijdmachine van Taliban-professoren

Premium Het beste van De Telegraaf

Sorry hoor, maar een mens kan niet anders dan grimlachen bij het nieuws dat Taliban-geleerden zich gaan buigen over welke rechten vrouwen krijgen in het nieuwe Afghanistan. Deze geleerden gaan beslissen of vrouwen een hoofddoek of een boerka moeten dragen. Of ze naar school en aan het werk mogen.