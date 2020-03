Rotterdam kan ook in 2021 Songfestival organiseren

Het zat eraan te komen en iedere fan was er al bang voor: de 65e editie van het Eurovisie Songfestival in mei gaat niet door. Het grootste muziekfestival ter wereld zou worden gehouden in Rotterdam. Het prachtige nummer Grow van Jeangu Macrooy zal in mei niet te horen zijn in Ahoy. Geen Glennis Grace en Afrojack tijdens de Grand Final. Heel jammer, maar niet het belangrijkste in de wereld en Rotterdam heeft aangegeven het ESF ook in 2021 te willen organiseren.