’Schaf dat Sportgala maar af’

Lavendel11 is gewoon een beetje ’sportmoe’: „We zijn een beetje doorgeschoten wat sport betreft. Onze nationale tv-zender NPO1 kunnen we beter ’sportzender’ noemen. De persoonsverheerlijking van Max Verstappen kent geen grenzen; alsof hij werkelijk iets presteert in plaats van zo hard mogelijk rondjes rijden achter iemand die nóg harder kan. Met alle milieuvervuiling van dien. Schiphol ligt onder vuur - en terecht - en de boeren moeten inkrimpen met hun bedrijf, maar tegelijk krijgen we Formule1 op Zandvoort. Wie dit snapt mag het zeggen.” Over Max Verstappen gesproken, daar heeft Flokie ook een mening over: „Ik geef Max groot gelijk dat hij niet gaat naar die onzin.” En over dat gala: „Ik haat zo al elke sport, behalve Formule1.”

Poeha

Brulboei gaat zeker niet kijken: „Ik vind het grote onzin, sporters worden al beloond. Sporten zijn niet met elkaar te vergelijken. Ik vind dergelijke programma’s niet het bekijken waard. Ik kijk er nooit maar.”

Dat hoeft ook niet, betoogt Pleur op: „Ieder zijn meug. Als je het leuk vindt dan kijk je en anders niet. Dat moet ieder voor zich bepalen, toch? Ik vind het weer typisch Nederland op z’n smalst dat over zo’n flutonderwerp zoveel poeha gemaakt wordt. Als mensen menen zich hier druk over te moeten maken, dan bewijst dit dat het in belangrijkere opzichten heel erg goed gaat met ons land. Dat is natuurlijk mooi!”

"Het gaat natuurlijk helemaal nergens over"

Boer van het jaar

In het algemeen wordt de verering van de sporters wat ’overdreven’ gevonden. Want zijn er niet anderen die ook een plekje in de spo(r)tlights verdienen? Hans vindt van wel: „Succesvolle atleten worden al beloond met medailles, prijzengeld, enzovoorts. Het zou beter zijn om andere beroepen meer in de schijnwerper te plaatsen, zoals ’verpleegkundige van het jaar’, ’agent van het jaar’, ’leraar van het jaar’, ’boer van het jaar’, enzovoorts. Het enige beroep dat niet in aanmerking komt is ’politicus van het jaar’.”

En toch gunnen we iedereen een feestje. Teenentander: „Even afgezien van dat ze van mij wel wekelijks opgesmukt zo’n commercieel feestje over niets mogen vieren; het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Ik ken een paar mantelzorgers die meer presteren dan al die sporters bij elkaar. Om maar eens een voorbeeldje te geven.”

Bibian Mentel altijd op 1

Vindt dan helemaal niemand dat het Sportgala bestaansrecht heeft? Ja, P_aalberts misschien, al kunnen we niet inschatten hoe sarcastisch zijn (of haar) reactie is: „Zeer zinnig dit festijn. Zien we de sporters ook eens in een ander jasje en broekje en rokje. Een fantastisch NPO-product, waar de kijker van smult!”

Aan Frank 1965 is de ironie niet besteed. Hij reageert serieus: „Voor mij is het het zoveelste feestje van bobo’s die meeliften op het succes van een sporter. Staan zij ook weer even in de schijnwerpers. Zien en gezien worden.”

En als we dat toch per se moeten kiezen? Wie moet er dan winnen? Voor Willemwriter is dat er maar één: „Bibian Mentel is voor mij de enige die op nr. 1 hoort te staan bij iedere sportverkiezing. De rest mag thuisblijven!”