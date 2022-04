’Optreden tegen appende fietsers’

Dáár moet tegen opgetreden worden en weliswaar met fikse boetes. Ik heb al vaak appende fietsers bijna aangereden, zelfs ouders met hun kinderen in zo'n ergerniswekkende fietsbak, die tijdens het fietsen door 'even een appje moesten checken of versturen'. Tot nog toe is het goed gegaan, maar er komt een moment dat ik moeder/vader met kind aanrijd, omdat zij zo nodig moesten app-en. Dit zijn ouders zonder verantwoordelijkheidsgevoel. Ik vraag me af of zij beseffen in welk gevaar zij hun kinderen brengen, door meer aandacht aan de smartphone dan aan het verkeer te besteden.

Kees Hooreman,

Haarlem