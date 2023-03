’Onbekend waterschap’

Waterbeheer is ontzettend belangrijk, daar kunnen wij het over eens zijn. Op 15 maart mogen wij ook de leden van het waterschap gaan kiezen. Meer dan 99% van de kandidaten is onbekend voor de kiezers. Verreweg de meeste burgers gaan dus een stem uitbrengen op een onbekende kandidaat terwijl ook de programma’s in nevelen zijn gehuld. Eigenlijk een vreemde, ongewenste situatie, tijd voor een verandering.

Simon Luxen, Lisse