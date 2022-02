Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Gaaf land? Er wordt momenteel armoede geschapen

Door Rob Hoogland

Pardon? Nog steeds een gaaf land? Mijn hemel, Mark Rutte deinsde er in de aanloop naar 16 maart werkelijk niet voor terug om zijn bekende riedel andermaal af te steken: wij zijn en blijven een gaaf en ook lief land. Hij had zelfs de lef er dit pleidooi aan toe te voegen: „Laten we weer naast elkaar gaan staan.”