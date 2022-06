Brief 2 ’Wij zijn de oorlog ingerommeld’

Geopolitiek, menselijke drama’s, energie en grondstoffen en koopkracht problemen zijn het resultaat. ’Wij’ gaan het merken in onze portemonnee (volgens mij is dat al zo) zegt Rutte. Behalve voor de Oranjes daar wordt het Kroondomein Het Loo gefêteerd met €4,5 miljoen. Koopkrachtzaken worden door de minister van Financiën Kaag op de lange baan geschoven of afgewimpeld met: ‘Ik heb geen geld aan de bomen zien groeien’. Het Nederlandse ’nee’ bij het Oekraïne referendum in 2016 (het associatieverdrag) dat een ‘inlegvel’ opleverde, kan er wel worden uitgehaald.

Herman de Haas, Rotterdam