’Maatregelen schieten tekort’

We zijn hard op weg naar 10.000 coronabesmettingen. Per dág! Het aantal ic-opnames stijgt onheilspellend. De vraag is nog maar of daar voldoende ic-verpleegkundigen voor gereed staan. Van regeringswege worden dan ook harde maatregelen verwacht.

Eén daarvan zal vermoedelijk zijn een verkoopverbod op alcohol. Maar alleen tijdens de avonduren. Terwijl de supermarkten stampvol drank liggen. Die kunnen wel eens overdag recordcijfers drankverkoop gaan scoren. Een mondkapjes plicht? Daarvoor is een wetswijziging nodig. Dus het zal bij een dringend advies blijven.

Met dit soort halfzachte maatregelen zal er niet veel vooruitgang zitten in de bestrijding van het virus. Tel daarbij in ons land nog het aantal gekken die het virus maar een voorbijgaand griepje vinden en die worden vertegenwoordigd door ene Willem 'Engerd' en we zullen tot de conclusie moeten komen dat we nog maar aan het begin staan van de zogenaamde tweede golf besmettingen.

Jan Muijs, Tilburg