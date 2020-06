Brief 1 ’Geen excuses maken voor slavernij’

Er is al veel gezegd en geschreven. Maar kom op. Het is honderden jaren geleden. Ook zwarte mensen deden aan slavernij. Het is verleden tijd. En daar moet je van leren. Het is een geschiedenis die zich niet moet herhalen, daar ben ik het zeker mee eens. Maar we kunnen beter kijken in welke landen mensen nog steeds onderdrukt worden.

In Qatar, zijn honderden mensen gestorven door mensonterende omstandigheden bij de bouw van voetbaltempels. Denk ook aan de besnijdenis bij jonge meisjes in bepaalde landen. Iedereen kan zelf nog meer invullen. Laten we vooruit kijken. Als je aldoor excuses moet maken voor wat er in het verleden fout is gegaan dan blijven we bezig. Ieder land heeft wel iets op zijn kerfstok.

Aafje van der Wiel

