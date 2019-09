Marengo-proces met bloed doordrenkt

Een week geleden schreef ik op deze plek over falende getuigenbescherming in Nederland. De kroongetuige in het proces tegen de bende van Ridouan Taghi, Nabil B., verscheurde het contract met zijn persoonsbeveiligers van justitie omdat hij geen vertrouwen in ze heeft. Nabil B. was vooral boos omdat zijn waarschuwing in de wind wordt geslagen dat niet alleen hij maar ook zijn directe omgeving gevaar loopt.