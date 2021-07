’Horeca moet coronaregels beter handhaven’

Op dit moment is het op veel plaatsen in ons Nederland een chaos. Massale overtredingen door bezoekers in heel veel vakantieplaatsen. Uitbaters treden totaal niet op. Omzet draaien, absurd hoge consumptieprijzen vragen. Het is dringend noodzakelijk dat er wordt gehandhaafd om erger te voorkomen.

Het aantal hoge en oplopende besmettingen is het begin van nieuwe ziekenhuisopnames. De horeca klaagt steen en been maar is zelf de veroorzaker om de coronamaatregelen verder aan te scherpen.

M. Loermans