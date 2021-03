Buitenland

Duizenden Amerikanen betogen tegen anti-Aziatisch racisme

Duizenden Amerikanen zijn zondag de straat opgegaan om te protesteren tegen anti-Aziatisch racisme. De betogingen waren in grote steden als New York, Washington en Atlanta, de hoofdstad van de staat Georgia. Een 21-jarige schutter schoot in Atlanta afgelopen week bij drie incidenten acht mensen dood...