’Poststemmen gemakkelijk’

Ik kreeg thuis een stembiljet en twee enveloppen. Stembiljet invullen, mag met elke kleur, dus niet speciaal rood. En dan het stembiljet in de enveloppe waarop staat dat stembiljet daar in moet. Handtekening op de oproepkaart. Dat moest altijd al. Dan de dichte envelop samen met het stembiljet in de retourenvelop. Klaar. Kan iemand mij uitleggen wat er moeilijk aan deze drie handelingen is? Of moet ik echt gaan geloven dat het onderwijs in dit land steeds slechter wordt?

C.M. de Graaf, Den Haag