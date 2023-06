Brief 3 ’Zorgen over instroom migranten’

Sinds 2010 belooft hij de kiezers van alles, maar sinds die tijd is er voorwat asielaanpak werkelijk niets van de grond gekomen. Als partijleider moet je ergens voor staan en je beloften nakomen; lukt dat niet dan moet je de knuppel maar in het hoenderhok gooien. Je mag en kan alles van de nieuwe kersverse CU-partijleider Mirjam Bikker zeggen, maar zij staat wel voor zaak- en de standpunten van de CU. Het zijn totaal niet de mijne, maar toch. Hier zou Rutte eens een voorbeeld aan moeten nemen. Hij strooit constant met woorden en zegt dat bij een kabinetscrisis het land anders onbestuurlijk achterblijft. Maar ik maak mij, en veel landgenoten met mij, zich heel veel zorgen om ons land wanneer we de gigantische instroom van asielzoekers niet kunnen indammen.

Mario Verhees, Asten

