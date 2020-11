’Avondklok gaat te ver’

Ook al zou het juridisch kunnen volgens het kabinet, dan nog is het sociaal en economisch gezien onwenselijk. En waarom niet eerst de effecten van de huidige maatregelen afwachten, die al flink ingrijpend zijn?

Wat ook onbegrijpelijk is, is waarom niemand in de coalitie de nadruk legt op het uitbreiden van de capaciteit in onze ziekenhuizen. We zijn voorlopig niet van het virus af en een vaccin laat mogelijk nog lang op zich wachten.

We kunnen niet steeds weer in een lockdown of erger. Vol inzetten op structurele uitbreiding geeft ons meer slagkracht in het opvangen van de extra zieken en zal voorkomen dat drastische maatregelen als een avondklok noodzakelijk worden geacht.

Guido Hulshoff,

Amsterdam