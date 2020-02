Brief 2 ’Immigratie kan ook goed gaan’

Ik ben geboren en getogen in de multiculturele Oostelijke Mijnstreek (tegenwoordig Parkstad) in Heerlen. Honderdduizenden migranten uit heel Europa kwamen daar vanaf het begin van de 20e eeuw naar toe om te werken in de steenkolenmijnen. Vakbekwame mijnwerkers waren er in Nederland immers niet. Deze mijnen hebben de industrialisatie en de wederopbouw van ons land mogelijk gemaakt. Steenkolen uit Zuid-Limburg hielden Nederland warm. Zonder de immigranten was dat niet gelukt.

Heerlen en omgeving heeft een rijke geschiedenis van migratie van mijnwerkers en hun gezinnen uit onder andere Polen, Slovenië, Italië en Marokko. Die geschiedenis is in de rest van het land weinig bekend. Dat is jammer want er valt veel van te leren.

Armand Leenaers, Heerlen