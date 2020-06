Brief 2 ’Fikse aderlating voor KLM-piloten’

Het is wel vreemd dat veel bedrijven zonder restricties vooraf geld kregen, maar de luchtvaart door de hulp wel ddels aan banden wordt gelegd. Dat piloten verplicht worden maximaal 20% in te leveren op hun salaris opgelegd door een overheid die zelf nog geen euro op hun toch ook riante salaris hebben ingeleverd is een inbreuk op de cao-afspraken van bedrijf en personeel. Het personeel leeft toch naar het inkome, dus dat is een behoorlijke aderlating. Ook voor de vele jongere vliegers met jonge gezinnen.

Bij inkrimping vliegen de jongeren er als eerste uit wat vreemd is aangezien de oudere gezagvoerders met maximale salarissen hooguit nog enkele jaren te gaan hebben. Zij zullen hun dure opleiding inmiddels al wel hebben afbetaald terwijl de jongere piloten nog met een schuld zitten van duizenden euro’s.

Deze overheid vergeet dat het de burgers zijn die hun salaris betalen d.m.v. fikse belastingen.

Sonja Wijmer