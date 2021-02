’Geen plek voor de nacht’

Als wijkverpleegkundige, hoor ik regelmatig dat oudere patiënten, na een bezoek aan een spoedpost, midden in de nacht naar huis worden gestuurd. Ze moeten een beroep doen op familie voor vervoer naar huis, omdat er geen plekje is in het ziekenhuis. Dit probleem speelde al voor corona. Kleine ziekenhuizen sloten de IC’s en spoedeisende hulpposten. Mensen moeten ver reizen en worden op de gekste tijden naar huis gestuurd. Dit is toch vreselijk in een welvarend land als de onze. Fijn dat er lieve taxichauffeurs zijn die te hulp schieten!

Merel van der Wal,

Hoogeveen