Brief 1 ’Stel ouders dader(s) aansprakelijk’

Haar vader wilde geen heksenjacht op de dader(s), hij hoopt op bewustwording. Inmiddels is een 14-jarige jongen aangehouden voor de mishandeling. Hoe zit het dan met de ouders van deze 14- jarige ’crimineel’? Want dat is hij. Laat hem en evenetuele anderen in ieder geval opdraaien voor alle ziekenhuiskosten, plus een letselschadevergoeding. Pas dan worden deze mensen bewust van wat hun (onopgevoede) kind aanricht. Hopelijk doet hen dat net zoveel pijn in de portemonnee, als Frederique heeft met een gebroken neus en kaak.

W. Praal, Capelle aan den IJssel

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: