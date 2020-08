Uitslag stelling: ’Wennen aan de warmte’

Zo stelt een deelnemer die het liever wat koeler ziet in ons land: „Als ik in de tropen had willen wonen, was ik er wel naar toe gegaan.” En een geestverwant meent: „Ik vind het Hollandse weer het lekkerst. Mooi weer is voor mij niet warmer dan 24 graden, vervolgens een buitje en dan weer mooi weer.”

Een deelnemer stelt dat het elders beter toeven is met warm weer dan in ons kikkerlandje. „Dankzij alle bebouwing en bomenkap wordt het hier al snel te warm. Ook al die tegeltuinen doen daar geen goed aan. Onze huizen zijn ook helemaal niet gebouwd voor deze hitte. Met hun grote ramen, dunne muren en vaak platte daken warmen ze te snel op.”

Een ander deelt inderdaad vooral in huis de hitte ‘supersnel beu’ te zijn. „Na een paar plaknachten vind ik emigreren naar Canada een serieuze optie.”

Maar daar is dus lang niet iedereen het mee eens. „Geniet van de zomer, straks is het weer lang genoeg slecht weer”, aldus een zongenieter. „Ik vind het heerlijk en iedereen heeft er deze keer ook profijt van omdat het nu schoolvakantie is en we niet met z’n allen naar het buitenland zijn”, aldus een ander. „Er wordt hier altijd gezeurd over het weer”, reageert een ander. „Het is al snel te warm maar we gaan wel allemaal naar Zuid-Europa om lekker in de zon te liggen met 40 graden. Nu kan dit ook in Nederland. Lekker toch?”

Zeuren over het weer is volgens velen ’typisch Nederlands’. „In Azië hoor je mensen nooit over het weer zeuren, hier is het nooit goed”, stelt een deelnemer. „Ik heb geen last van de hitte, wel van het gezeur over de hitte”, aldus een ander. „Dan is het weer te warm, dan weer te koud, te nat of te droog.. Warm/koud, het hoort erbij. Geniet ervan! Het komt zoals het komt.”

Lang niet alle stellingdeelnemers zijn ervan overtuigd dat vaker voorkomende hittegolven het gevolg zijn van klimaatverandering. Iets meer dan de helft maakt zich geen zorgen over de opwarming van de aarde tegenover 42 procent die dat wel doet. „Lange zomers en koude winters, dat heeft niets met de opwarming te maken”, verwoordt een respondent een veelgedeelde mening. „Het weer regelt zichzelf en laat zich niet regelen zoals ze ons willen laten geloven.” Een ander: „Klimaatveranderingen zijn van alle tijden. Het is een golfbeweging van eeuwen. De mens heeft er geen invloed op maar weet het wél ernstig te misbruiken voor eigen gewin, zowel politiek als zakkenvullerij.”

Waar de meesten zich wél zorgen over maken is het dreigende watertekort nu de zomers heter en droger worden. Driekwart vindt dat particulieren de komende tijd bewuster met water om moeten gaan. „Water wordt het nieuwe goud, alleen beseffen veel mensen zich dat nog niet”, aldus een deelnemer. „Ik zie hier in iedere tuin een groot kinderzwembad ondanks de oproep om water te besparen”, ergert een ander zich. Zo’n 63 procent vindt dat actief water bespaard moet gaan worden om de hetere zomers aan te kunnen. „Met hoosbuien moet dit ’kostbare’ water opgevangen en opgeslagen worden”, klinkt het.