’Stilstaan bij watersnoodramp’

Een zware storm uit noordwestelijke richting veroorzaakte op 1 februari 1953 met een ongunstig samenvallend tijdstip van eb en vloed, dat het water van de Noordzee tot extreme hoogte steeg. Het hele Zeeuwse gebied inclusief stadjes en dorpen kwam onder water te staan. Er waren 1836 dodelijke slachtoffers te betreuren. De hulpverlening kwam wel snel op gang, vooral omdat in Vlissingen een marinebasis was gevestigd. Mijn vader werd als marineman direct ingezet bij de hulp. Hij vertelde dat er een boer was geweest, die ‘s avonds naar de dijk liep en tegen zichzelf zei: ’dit gaat vannacht niet goed’. Hij evacueerde bijtijds zijn familie en zijn dieren. Mijn vader hielp de bewoners met bootjes te evacueren naar veilig terrein. In de massa werden twee jonge meisjes geholpen. Een paar uur later werden dezelfde meiden weer uit gevaarlijk gebied gehaald. Wat bleek ? Zij hadden het spannend gevonden om door sterke marinejongens in bootjes getild te worden. Dat was voor herhaling vatbaar ! Daarom waren ze weer het onveilige gebied ingegaan. Zulke verhalen mogen niet verloren gaan. Wie kent er nog meer anekdotes uit die tijd ?

E.L.Dobber, Lelystad