Meten met twee maten en zelf ook nog eens de maat bepalen. We zijn zo druk met het bekritiseren van regering en koningshuis dat we niet eens aandacht schenken aan de afschuwelijke gebeurtenis in Parijs. Het zou ons sieren als we deze aanslag openlijk verwerpen en veroordelen in plaats van voortdurend met modder te gooien naar onze eigen bestuurders die keihard werken in deze tijd.

Marian Uppelschoten,

Gistel