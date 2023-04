Uitslag Stelling: Twijfel over haalbaarheid

Veel respondenten vinden dat de huidige flexibilisering van de arbeidsmarkt in ons land ’veel te ver doorgeslagen’. „Flexcontracten zijn inmiddels bijna normaal in het bedrijfsleven, maar bij het afsluiten van een hypotheek of lening is dat een hindernis; je kunt niets opbouwen.”, zegt iemand. „De markt is niet afgestemd op flexcontracten. Deze contracten zijn goed voor het bedrijfsleven, maar slecht voor de werknemer.”

Dat constateren ook veel anderen. „Het uitknijpen van medewerkers moet maar eens afgelopen zijn. De werkgevers zitten voor een dubbeltje op de eerste rang en alle risico ligt bij het personeel”, reageert iemand. „Vooral de jeugd schiet niets op met flexwerk”, stelt een ander. „Grote onzekerheid en het ontbreken van perspectief zijn het gevolg. Ouderwets een vaste baan is voor je hoofd veel rustiger, vanuit daar kun je dan een carrière gaan opbouwen.”

Twee derde ziet het dan ook als een goede zaak dat de politiek met nieuwe regels probeert kwetsbare deelnemers op de arbeidsmarkt beter te beschermen. „Er is nu enorm misbruik van de regels. Je werkt op een tijdelijk contract, dan vlieg je eruit en nemen ze de volgende aan met een tijdelijk contract. Je weet nooit waar je aan toe bent. Mijn man werkt in een openluchtmuseum en het misbruik is schrijnend”, vertelt een respondent.

Wel is ruim 60% van de stellingdeelnemers sceptisch over de haalbaarheid van de aangekondigde veranderingen. Juist ook over de afschaffing van het nulurencontract. „De minister en ook het parlement denken nog steeds dat als je de wet verandert, dat het dan ineens als vanzelf goed gaat. Maar de Haagse werkelijkheid is in de praktijk een droomwereld. Werkgevers zullen vast wel weer een manier vinden om onder deze nieuwe regels uit te komen”, verwacht een kritische respondent.

Een ander stelt vast dat de olifantenpaadjes door sommige werkgevers al gevonden zijn. „Het gevolg is dat sommige werkgevers, zoals de pizzaketen waar mijn dochter werkt, nu 1-uurscontracten afgeven.” Een ander zegt: „In verschillende branches met bijvoorbeeld seizoenspieken is het gewoon nodig om een percentage van het personeelsbestand flexibel te houden. Die bedrijven zullen nu andere kunstgrepen gaan toepassen.”

Onder de tegenstanders van de stelling leeft die scepsis over de haalbaarheid van de arbeidsmarkthervormingen nog meer. „De arbeidsmarkt is totaal verziekt. Werkgevers zullen weer arbeidsmigranten uit Oost-Europa hier naartoe halen, hen drie keer een flexcontract geven en daarna importeren ze gewoon weer nieuwe”, verwacht een van hen.

Daarnaast benadrukken velen dat er ook mensen zijn die bewust voor een nulurencontract kiezen. Een respondent vreest dat werkgevers met de nieuwe wet voorzichtiger zullen worden bij het aannemen van personeel. „Vooral jongeren, die naast hun studie een baan zoeken en ouderen die nog actief willen blijven op de arbeidsmarkt, worden de dupe.”