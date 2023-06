De T. is en blijft gewoon De T.

Sinds donderdag zijn wij officieel de nieuwe hoofdredacteuren van De Telegraaf. Na acht tropenjaren heeft Paul Jansen deze week afscheid genomen als boegbeeld. Hij begint deze zomer als onze nieuwe correspondent in de VS. We gaan gelukkig nog veel van hem horen en lezen, want met politici als Biden, Trump en DeSantis beloven het spannende presidentsverkiezingen te worden.