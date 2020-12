Uitslag stelling: ’Feest nu niet aan de orde’

Iets meer dan de helft van de respondenten vindt bijvoorbeeld niet dat gemeenten gereguleerde feesten in de open lucht moeten toestaan. ,,Juist niks doen. Een beperkt feest gaat uit de hand lopen, met grote gevolgen voor handhavers en zorgverleners. Er moet daarvoor wel iets in de plaats komen. Maar wat? Geen idee”, merkt een tegenstander op. En een ander: ,,De veiligheid en gezondheid van anderen en jezelf staan voorop. Dus gewoon de coronaregels volgen. Ook met Oud en Nieuw. Een jaar geen feest, wat is daar nou erg aan?” Toch vinden sommigen wel dat de teugels iets gevierd kunnen worden. Zo meent een voorstander: ,,Een feest voor de jeugd in de open lucht, met vuurwerk afsteken onder toezicht. Daar bereik je meer mee, dan met heel strikte regels.”

Twee derde van de deelnemers is niet optimistisch over de mogelijkheden het verbod op feesten te handhaven. Daarbij vreest driekwart voor de veiligheid van handhavers, als de regels gedurende Oud en Nieuw te strikt zijn. ,,Er zal veel meer rotzooi komen dan andere jaren met Oud en Nieuw. De jeugd gaat echt wel de straat op, die houd je niet tegen.” Veel respondenten verwijten de overheid 'te slap' optreden tegen jeugd die nu al met vuurwerk wijken terroriseert. Zo oppert iemand: ,,Schakel militairen in om samen met de politie te handhaven, zodat zij worden beschermd. Boa's worden toch al vaak lastiggevallen en uitgelachen.”

Ondanks het verbod op de verkoop van vuurwerk, denkt een krappe meerderheid niet dat er minder afgestoken zal gaan worden. Er is namelijk een levendige handel in illegaal (zwaar) vuurwerk. ,,Criminelen hebben het illegale vuurwerk ontdekt. Deze ’bommen’ zijn levensgevaarlijk. Het verbod op vuurwerk is de meest stompzinnige actie ooit”, denkt een deelnemer. Volgens een ander is dat verbod ook helemaal geen haalbare kaart: ,,Dan moet je in elke stad en elk dorp om de honderd meter een agent neerzetten. En dan moeten ze ook nog letten op illegale feesten? Dat kan helemaal niet.”

Daardoor denkt een grote meerderheid dat het aantal ongelukken met vuurwerk alsnog groot zal zijn. Driekwart meent dat de politie met man en macht illegaal vuurwerk moet bestrijden, zodat de ziekenhuizen rond de jaarwisseling niet alsnog vollopen met vuurwerkslachtoffers. Een aantal deelnemers vindt het nu meer dan ooit heel dom als mensen met vuurwerk stunten. Een van hen stelt: ,,Als het op ziekenhuisopnamen aankomt, dan gaan coronaslachtoffers voor vuurwerkslachtoffers.”

Een feestverbod zal niet alleen de jongeren treffen, denkt een kleine meerderheid. De meesten menen dat jongeren geen uitlaatklep nodig hebben na maanden van thuiszitten. Een respondent vindt: ,,Waarom moet die uitlaatklep altijd gevonden worden in vuurwerk, drugs en alcohol? Je kunt ook gaan sporten.” En een oudere respondent meent: „Ouderen hebben ook behoeften, bijvoorbeeld aan het knuffelen van onze kleinkinderen. Gewoon nog even volhouden.” Twee derde heeft geen behoefte aan feest met Oud en Nieuw.