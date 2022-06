Uitslag Stelling: Geloof in buitenaards leven

Dat wij niet het enige leven in dit universum zijn is evident, zo stelt 66 procent van de respondenten. „Het is absurd te denken dat wij de enige levensvorm zijn in het heelal. Terugkijkend in de historie, opgravingen e.d. zijn er talloze bewijzen dat de aarde eerder door andere levensvormen is bezocht”, zegt een ufo-gelover. Iemand reageert: „In dit onvoorstelbaar grote heelal zullen wij niet de enigen zijn, maar dat buitenaards leven hier regelmatig langs vliegt, betwijfel ik. Als dat zo was, hadden we dat allang ontdekt.” Een scepticus zegt: „Ufo’s zijn net als Bigfoot en Nessie. Er zijn foto’s en video’s zat van, maar nooit scherp.”

Toch geloven de meeste stemmers wel in ufo’s die rond de aarde vliegen: „Buitenaardse wezens kunnen dankzij hun geavanceerde techniek ver reizen en de aarde bezoeken en observeren”, denkt iemand. Een stemmer zegt zelfs een glimp van dit bezoek te hebben opgevangen: „Ik heb op abnormale hoogte objecten zien vliegen en accelereren naar onzichtbaar”. Iemand anders vertelt: „In de zomer van 2021 vanuit onze tuin vliegende objecten gezien op zeer grote hoogte. Lijkend op boemerangs, die zich met enorme snelheden verplaatsten van links naar rechts”. Een ongelovige reageert: „Ik denk dat al die rondvliegende objecten niet meer dan brokken van het sterrenstelsel zijn.”

Volgens de Amerikaanse ufo-expert Taede Smedes zou dit jaar wel eens ’het jaar van de waarheid’ kunnen worden. Dat geloven de meeste deelnemers niet. Wel vindt men het positief dat ufo’s serieus worden genomen. In Amerika werd zelfs een ’ufo-wet’ aangenomen dat onderzoek op het gebied van ufo’s verplicht. Het Amerikaanse congres wil met onderzoek vooral weten of de ondefinieerbare objecten mogelijk van een buitenlandse vijand kunnen zijn. 44 procent ziet dit als een mogelijkheid. Anderen zijn sceptisch: „Dit soort informatie is bedoeld om de aandacht van de echte problemen af te leiden door mensen angstig te maken”.

Slechts 21 procent denkt dat ufo’s een gevaar kunnen vormen voor ons aardse leven. Een deelnemer twijfelt: „Of ze al dan niet kwaadwillend zijn weten we niet, maar als we zó om blijven gaan met de aarde lijkt het niet ondenkbaar. Buitenaards leven kan al het geweld op onze planeet ook als bedreigend ervaren en daar op anticiperen.” De meerderheid gelooft niet dat de eventuele buitenaardse wezens het slecht met ons voor hebben. „Als ze gevaarlijk zouden zijn hadden ze ons allang vernietigd”. Veel stellingdeelnemers zijn er namelijk van overtuigd dat de mogelijke buitenaardse wezens verder ontwikkeld zijn dan wij. „Ze zijn hier al zo lang de mensheid bestaat en acteren op een veel hoger technologisch niveau.” Misschien kunnen we zelfs wat leren van buitenaardse beschavingen, zegt menig stemmer: „Mocht intelligent buitenaards leven al bestaan en hier een kijkje nemen, zou dat alleen maar in ons voordeel zijn. Misschien kunnen ze de mensheid naar een hoger niveau tillen zodat we elkaar niet meer uitmoorden en ons leren met elkaar te profiteren van alles wat de aarde ons biedt.”