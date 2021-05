’Te rigide over stikstofuitstoot’

De Raad van State maakte in 2019 korte metten met het stikstofbeleid. De uitstoot moest drastisch worden terug geschroefd. De natuur moest worden gered. Zonder vergunning is er in dit land nu practisch niets meer mogelijk.

Vergunningen voor luchthavens en wegprojecten? Woningbouw, terwijl we in ons land al jaren woningnood hebben? Vergeet het allemaal maar. Er konden wel eens een paar plantjes uitsterven. Maar wij worden ook niet allemaal in goede gezondheid honderd jaar. Dat heet zoveel als evolutie.

Nog niet zolang geleden ging de wereld met zijn bossen kapot aan zure regen. Ooit ook nog maar iets over gehoord? En nu gaat het ook nog over maar één ding. Beperking van de stikstofuitstoot. Om over twintig of dertig jaar met het schaamrood op de kaken te moeten toegeven, dat het allemaal niet zo'n vaart is gelopen. De natuur is sterk en heeft zo zijn eigen wetten. Veel lost zich vanzelf wel op. Maar dat krijg je nu eenmaal als je je oren laat hangen naar clubs als Urgenda.

Ik zeg dan ook: leef in het heden! Dat kun je maar één keer!

Jan Muijs, Tilburg