’Commotie rond prinsessen overdreven’

Grieks drama krijgt toegift omdat de prinsessen langer en stilzwijgend op vakantie bleven en ze dinsdag pas huiswaards keerden. Den Haag buitelt over elkaar heen en de druk in het Torentje groeit.

Niet handig misschien van het koningspaar maar de commotie is wel heel erg overdreven. Wat maakt het uit als ze een paar dagen later huiswaarts keren. Heel Nederland trok er in de herfstvakantie op uit en zorgde voor veel overlast in de natuurgebieden waarbij de coronamaatregelen ook niet in acht genomen werden en pretparken waren ook druk bezocht. Voor de prinsessen is zo'n uitje niet mogelijk, dus dan maar de Griekse villa die aan de kust en ver van de bewoonde wereld ligt.

Er zijn grotere problemen waar men zich in Den Haag zorgen over moet maken dus los eerst de grote nijpende problemen op alvorens met opgeheven vinger een oordeel te vellen. Nederland op zijn smalst!

Mevr.Brugman Lelystad