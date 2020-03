Liefst gelijke regels voor alle winkels

Bij Jumbo waren alle kassa’s open, dus een relatief veilige, snelle doorstroom. Bij AH weinig kassa’s open, dus een trage doorstroom. Wel gele afstandstape op de vloer en personeel achter plexiglas met desinfecterende gel bij de hand.

Bij de Lidl zijn er drie van de negen kassa’s open. Het resultaat is dat er zich drie trage, lange rijen vormen van meer dan tien volle wagentjes.

Het gevolg is dan ook ruim een kwartier in de rij waar klanten elkaar in de nek staan te hijgen. Ook is er geen plexiglas voor de kassa’s.

Blijkbaar schatten de supermarktketens het corona besmettingsgevaar voor klanten en personeel verschillend in.

Dringend tijd voor uniforme overheidsregels voor supermarkten, zoals zorgen voor een snelle doorstroom door voldoende open kassa’s, afstandstape op de vloer en desinfecterende gel bij de winkelwagentjes.

Want boodschappen halen, moet nu eenmaal iedereen. Ook nu.

L. Bergamin