Uitslag Stelling: ’Ban op de sigarettenfilter’

Ongeveer de helft van de deelnemers ziet een rookverbod op stranden als goede oplossing tegen milieuvervuiling door sigarettenpeuken. Een voorstander van het rookverbod op stranden: „Goed voor het milieu en ook als voorbeeld voor de jeugd. Er zijn veel kinderen op de stranden. Laten we hen beschermen tegen deze viezigheid.” Ook deze respondent staat achter een dergelijke maatregel: „Goed plan. Mensen gaan naar het strand voor de gezonde zeelucht, dan heb je geen zin om die vieze sigarettenwalm in te ademen”. De andere helft spreekt veelal van ’betutteling’ en ‘aantasting van onze vrijheid’. Een stemmer wijst erop dat rokers zullen uitwijken naar omliggende natuurgebieden: „Je vergroot hiermee de kans op duin- en bosbranden.”

Driekwart van de deelnemers gelooft niet dat een rookverbod op alle Nederlandse stranden te handhaven is. Een stemmer stelt voor: „Laat ze de maatregel eerst toetsen op festivalterreinen en andere afgebakende terreinen van evenementen zoals bijvoorbeeld kampioensfeestje op de Coolsingel of Museumplein, als dat werkt dan uitbreiden.”

Volgens 39 procent van de stemmers is een totaalverbod op filtersigaretten een beter idee. „Verbod op stranden is niet haalbaar. Een filterverbod wel, dus dan maar sigaretten produceren zonder filter of met een natuurlijke filter die wel afbreekbaar is. Misschien tabak stukken goedkoper maken, zodat rokers shag gaan roken en dus milieuvriendelijker worden”, zo oppert een stemmer. De meerderheid ziet wel wat in het plan om de filters met de schadelijke plastics te vervangen door een biologisch afbreekbare variant.

Anderen vinden dat rokers zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen en hun troep in de vuilnisbak moeten gooien. „Mensen moeten na het roken de filter eraf knijpen en het in een plastic zakje doen en thuis of op het strand in een prullenbak gooien. Dan is het probleem opgelost.”

Hoewel het gros van de deelnemers statiegeld op sigarettenpeuken niet ziet zitten, denkt een kwart van de stemmers wel dat dit kan helpen tegen zwerfpeuken: „Voor 30 cent per peuk gooien ze ’m echt niet meer op straat.” Volgens deze stemmer is dit idee makkelijk te realiseren: „Bij de Primera winkels automaten neerhangen waar rokers hun gebruikte filters tegen statiegeld kunnen inleveren is een uitstekend plan.”

In sommige landen is roken in de buitenlucht op veel plekken zoals in parken, op busstations en terrassen verboden. De helft van de respondenten vindt dat Nederland dit voorbeeld moet opvolgen. Een voorstander hiervan stelt: „Voer een rookverbod in op alle openbare plekken waar veel mensen samenkomen. Rook is irritant en ongezond voor niet-rokers en de restanten zijn milieuvervuilend.” Een stemmer die dit ook toejuicht, geeft daarvoor de volgende reden: „Ik ben longpatiënt en ga al bijna niet naar druk bezochte plekken omdat ik de rook niet kan verdragen. Ik ben zelf voor een geheel rookverbod in het openbaar. Als je wilt roken doe het lekker thuis of op speciaal daarvoor ingerichte plekken.”