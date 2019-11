’Regering moet zich schamen’

Kinderen in Nederland die door onvermogen van ouders in erbarmelijke omstandigheden verkeren en verstoken zijn van voldoende hygiëne, voeding, gezondheidszorg of onderwijs of structureel blootstaan aan lichamelijke of psychische mishandeling, worden uit de ouderlijke macht gezet.

Zij worden onder toezicht gesteld van de kindervoogdij en geplaatst in een opvanggezin of voogdij-instelling. Onze kinderen in Syrië moeten daarom zo snel mogelijk terug komen. En dat vindt - hoewel de Staat inmiddels in beroep is gegaan - nu ook de rechter.

De Nederlandse regering had, op eigen initiatief, deze kinderen allang terug moeten halen in plaats van allerlei doorzichtige, leugenachtige en laffe excuses aan te voeren om dit niet te doen.

N.B. Het is zeer eenvoudig om de 56 IS kinderen in Nederland te volgen qua radicalisering. Bovendien kwamen alle Nederlandse moslims die hier radicaliseerden uit keurige gezinnen en vielen pas na hun 17e ten prooi aan haatpredikers.

Johan de Vries, Leeuwarden