Stellng: Wettelijk recht op rouwverlof nodig

Na het verlies van een partner, kind of andere dierbare is er in Nederland geen recht op rouwverlof. Wel is geboorteverlof bij wet geregeld. Vindt u dat er een wettelijk rouwverlof moet komen, of kunnen werkgevers dit beter onderling met hun werknemers regelen?