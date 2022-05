’Afval door energietransitie’

Cv-ketels mogen dus over vier jaar naar de belt. Weg ermee! Dat is niet de eerste keer dat we een traject hebben doorgemaakt waarbij een product jarenlang is doorontwikkeld tot een perfect technisch hoogstandje om vervangen te worden door een krakkemikkig alternatief om vervolgens eindigen op de schroothoop, weet R.Pronk.