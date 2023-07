’Verzet tegen rekeningrijden in het algemeen’

Het samenwerkingsverband P10 van plattelandsgemeenten pleit voor het ontzien van kilometerheffing voor hun bewoners omdat openbaar vervoer daar niet voorhanden is en zij dan onevenredig zwaar worden belast t.o.v. inwoners waar wel goed openbaar vervoer is. Het zou beter zijn dat deze organisatie zich verzet tegen de invoering van rekening rijden in het algemeen omdat dit slechts een ordinaire inkomstenbron is waardoor de automobilist wordt uitgeknepen ten faveure van de Nederlandse staat. Bovendien zitten er veel haken en ogen aan het systeem, omdat de automobilist ook voor in het buitenland gereden kilometers moet gaan betalen. Welke politieke partij torpedeert deze plannen?

Rob Tamerius, Numansdorp