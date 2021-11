Superrijken schuldig aan hoge prijzen

Neem nou Maersk, een van de drie grootste containervervoerders. Je leest over een zeecontainercrisis, daarom is alles zo duur. Maar Maersk maakte een recordwinst afgelopen kwartaal. Dankzij die crisis. En die winsten, waar blijven die? Bij het bestuur en investeerders. Die winst betalen wij via de prijsverhogingen.

Hetzelfde bij de door Prins Bernardjes opgekochte huizen, wij betalen extra huur om hen verder te verrijken. Prijzen aan de pomp hoog? Kijk eens hoe rijk de olieboeren zijn. Balen van de prijs bij Amazon? Jeff Bezos heeft meer dan € 1000 miljard, mede mogelijk gemaakt omdat alle retouren naar Amazon vernietigd worden, wat goedkoper is. De vermogens van de superrijken zijn ook tijdens corona enorm toegenomen. Er blijft steeds minder over voor de gewone burger. Voor klagen over hoge prijzen moet je dus niet bij de overheid zijn, maar bij de graaiers die steeds meer bij de gewone burgers wegkapen en vlot parkeren in belastingparadijzen.

Taco Haakmeester,

Velserbroek