Toen we op die stralende zomerdag het heilige gras betraden en de ringen van het stadion hoog boven ons uittorenden, keken we onze ogen uit. Even waanden wij ons godenzonen. Hij had zijn Ajax-shirtje aan dat ik hem die ochtend, speciaal voor de gelegenheid, had gegeven. Nog even en we waren aan de beurt.