’Gepensioneerden leveren constant in’

Mijn dochter met een gezin 2 kinderen heeft dezelfde boodschappen als vorig jaar in een week gehaald bij dezelfde supermarkten. De kassabonnen naast elkaar gelegd. De eindconclusie was dat ze nu 20 euro per week meer kwijt is voor dezelfde boodschappen.

De supermarkten verhogen bijna elke week de prijzen van artikelen. Met een geweldige loonsverhoging voor gepensioneerden van 6 euro per maand weet je nu wel dat mede doordat er geen indexering in tien jaar wat je hebt ingeleverd op het pensioen. De vermoedelijk nieuwe regering met Kaag (D66) voorop wil de loonbelasting voor gepensioneerden drastisch verhogen. Dank aan Nederlanders die op D66 hebben gestemd.

A. de Vos