Terwijl Nederland afgelopen week al zuchtte onder de coronacrisis, hield uw misdaadverslaggever zich in Colombia koortsachtig bezig met andere zaken. In en rond Bogota en Medellín was het Covid-19 virus nog amper doorgedrongen, werden mondkapjes vooral gebruikt in cocaïnelabs en schonken cafe’s Corona gewoon uit, maar dan in ijskoud gekoelde glazen.