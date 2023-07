Jacht op bekladders fout geparkeerde auto’s

Het normbesef is niet de sterkste kant van de vele automobilisten in Rome, zullen we maar eufemistisch zeggen. Als je het zebrapad wilt oversteken dan stoppen ze niet, maar gaan juist sneller rijden. Ze moeten er niet aan denken dat jij als voetganger ze een paar seconden tijd laat verliezen en maken je met het gaspedaal duidelijk dat je zelf maar moet wachten.