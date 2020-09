Uitslag Stelling: Zoo moet geholpen worden

Ruim 80 procent van de stemmers vindt het terecht dat de zoos klagen over hun penibele financiële situatie. Ongeveer net zoveel respondenten vinden dat de parken net als de culturele sector geld moeten ontvangen.

Bijna driekwart van de deelnemers maakt zich zorgen over het dierenwelzijn in de parken nu sommige op omvallen staan. Iemand schrijft: „Mensen kunnen voor zichzelf zorgen, dieren kunnen dat niet.” Een reactie: „Dierenwelzijn moet voorop blijven staan. Het is ook veel beter hier geld in te steken, dan in het overeind houden van allerlei geldverslindende firma's.” Een ander: „De grote verbouwplannen van de dierenparken moeten nu even in de ijskast. Het gaat er nu vooral om dat de dieren en het personeel behouden kunnen blijven.”

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam kreeg deze week steun van de gemeente. Het antwoord op de vraag of alle gemeenten hun dierentuinen financieel moeten bijspringen, laat een enigszins verdeeld beeld zien.

De ene helft van de stemmers is hier voorstander van, de andere helft niet. Een fan: „Ik ben heel blij dat Blijdorp geld heeft ontvangen van de gemeente. Het is toch een icoon voor Rotterdam, dat mag niet verloren gaan.”

Veel respondenten zijn het ermee eens dat dierenparken een hoge educatieve waarde hebben. Iets minder stemmers, maar nog steeds een flinke meerderheid, vinden dat de zoo’s een bijdrage leveren aan de instandhouding van zeldzame diersoorten.

Er zijn echter ook een aantal deelnemers die vinden dat dierenparken juist geen geld moeten krijgen. Een van hen ziet ze het liefst helemaal verdwijnen. „Hoezo educatie? Kinderen kunnen op internet dieren in het wild zien, wat veel mooier is dan een dier achter tralies. Dierenparken zijn dierenmishandeling. Laat de dieren zien waar ze horen, in de vrije natuur.”

Iemand anders is het daar niet mee eens: „Je kunt natuurlijk een natuurfilm bekijken. Maar een olifant in het echt zien, dat maakt pas indruk. Dierenparken moeten in stand worden gehouden om deze functie te blijven vervullen.”

Behalve de klassieke dierentuinen als Blijdorp, Artis, Ouwehand’s, Emmen en Burger’s Dierenpark, zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe parken bijgekomen. Toch vindt een krappe meerderheid niet dat er te veel dierenparken zijn in Nederland. Een kanttekening hierbij: „Ondersteunen is prima, maar alleen als dierentuinen voor de crisis rendabel waren.”

De meeste respondenten denken dat de zoos overlevingskansen hebben in de 1,5 meter samenleving. Sommigen vinden dat de 1,5 meter maatregelen niet hoeven te gelden in dierenparken. Een van hen: „Alles in een dierenpark is buiten, dus je kunt prima meer mensen toelaten.”

Een meerderheid wil ook best zelf financieel bijdragen aan het in stand houden van het favoriete dierenpark. Een licht teleurgestelde bezoeker aan Blijdorp: „Je betaalt het volle pond, maar veel bleek dicht te zijn. Dus met een bezoekje ondersteun je dus als het ware de dierentuin, maar je hebt er zelf minder lol van.”