Brief 3: ’Hummels wilde Antony wél raken’

Er is, vooral in Duitsland, een hoop ophef over de rode kaart die Mats Hummels kreeg in het duel met Ajax. Het argument dat hij Antony niet raakte, is natuurlijk een vreemde. Ik neem niet aan dat Hummels de wilde tackle maakte met de intentie om Antony niét te raken. Het was maar gelukkig dat hij hem niet raakte, want dan was het einde wedstrijd geweest voor Antony.

En misschien was het daar juist ook wel om te doen geweest, want Antony was ook in de heenwedstrijd een kwelling voor de Duitse defensie. Dat Antony vervolgens naar de grond ging alsof hij wel geraakt werd, is gebruikelijk in het moderne voetbal en gebeurt helaas overal.

Pieter van den Brink, Wijk bij Duurstede

of een van de andere brieven