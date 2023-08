Al die soms regelrecht narcistische afscheidsbrieven van politici hebben ook bij mij tot inzichten geleid

Eerst een leuke quiz voor ik mijn toekomstplannen ontvouw. Aan u de taak erachter te komen welke persoon in het volgende rijtje niet thuishoort en waarom. Een voetnoot: de lijst is zo enorm dat uw quizredacteur wellicht iemand is vergeten. Ook zal het rijtje in de toekomst waarschijnlijk nog groeien. Zijn we er klaar voor?

Ⓒ DE TELEGRAAF