’Centrale vuurwerkshow goed alternatief’

We zitten nog volop in de coronacrisis, maar de aandacht richt zich nu al op een onrustige jaarwisseling vol met -vooral illegaal- vuurwerk.

De politie doet er alles aan om het binnen de perken te houden en elk jaar worden er grote hoeveelheden vuurwerk inbeslaggenomen. Tegelijkertijd blijft het met 'karrevrachten' binnen komen.

Het is eigenlijk vechten tegen de bierkaai. Daarom wordt het tijd dat we eens over een algeheel vuurwerkverbod gaan nadenken. Bevorder in ons land een groot aantal vuurwerkshows door vergunningsplichtige en specialistische bedrijven.

En lange gevangenisstraffen voor diegenen die het toch niet kunnen laten om met illegaal vuurwerk bezig te zijn.

Jan Muijs,

Tilburg