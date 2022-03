’Actiedag Oekraïne goed initiatief’

En dit in de wetenschap dat het er met de massale aanval op Kiev en andere steden voorlopig niet beter op wordt en de uitkomst van het conflict ongewis is. Ik denk dat het goed is om de ontwikkelingen te blijven volgen en Oekraïne te steunen waar mogelijk. Daarom is zo'n nationale actiedag zoals vandaag zeker geen loos gebaar. Al doet deze oorlog, net als corona, weer een beroep op ons incasserings- en inlevingsvermogen. Lichtpuntje is dat de internationale gemeenschap door het optreden van Poetin eensgezinder is dan ooit. Laten wij burgers, poppetjes in dit geheel, ons ook verenigen en voorbereiden op een lange strijd!

Bas Overmars, Amsterdam