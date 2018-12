’Obama geen groot president’

De media en ’Amerika-deskundigen’ hebben het over het vertrek van een grote president. Maar zijn ’hoogtepunten’ hebben de Amerikaanse samenleving niet echt beter gemaakt en hebben zelfs de verkiezing van een onervaren man mogelijk gemaakt. Ook internationaal was hij eigenlijk een ramp. De prematuur aan hem uitgereikte Nobelprijs voor de vrede heeft hij niet kunnen waarmaken.

Het tragische is dat wat in de VS is gebeurd, ook in Nederland en Europa gaat plaatsvinden. Ook hier dreigen we te kiezen voor de verbaal begaafden. De ’Teflon smile’ van Rutte, of de ’veilingpresentatie’ van Pechtold, of erger nog, ons aller Jesse Klaver. Of in Brussel voor mensen als Verhofstadt en Juncker c.s. Dit in plaats van te kiezen voor mensen die durven de problemen te benoemen en daar daadwerkelijk iets aan gaan doen. Ik ben overigens geen Wilders-fan!

Jan Tollenaar