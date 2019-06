’Leerkrachten geen partij voor slimme ouders’

Ouders hebben groot gelijk dat ze minder meehelpen op school. Ze ergeren zich constant aan de vele activiteiten, die ten koste gaan van degelijk onderwijs, vooral van lezen, taal en rekenen.

Logisch dat vooral hoogopgeleide ouders vragen hebben over hun kind en de kwaliteit van het onderwijs. Veel van deze hoogopgeleide ouders organiseren na schooltijd bijles voor hun kind, omdat de school faalt met lezen, taal en rekenen.

Vaak zijn het universitair geschoolde ouders, terwijl de leerkrachten vaak via het mbo de pabo hebben gevolgd.

Leerkrachten zijn vaak bang voor een gesprek met hoogopgeleide ouders, omdat ze in een gesprek met deze ouders geconfronteerd worden met hun eigen falen in de klas, vooral in lezen, taal en rekenen. De ouders werken vaak fulltime, terwijl leerkrachten praktisch allemaal in deeltijd werken en dan nog klagen over de werkdruk.

Riek Kerkhof-Willems, Bunnik