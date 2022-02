’Btw-verlaging niet moeilijk’

Wat is groente, moet het ministerie uitzoeken. Tjonge, hoe moeilijk is het? We rekenen nu 9% af over groente en fruit. Maak van alle voeding die met 9% BTW belast is, 0%. Of zie ik dat nou weer te simplistisch? Overigens, maar dat moet u mij maar niet kwalijk nemen, zie ik lokale supers nu niet opeens al hun prijzen verlagen.

Marion Kaandorp