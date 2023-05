’Abortus hoort vooral gewoon een keuze te zijn van de vrouw zelf’

Daar is Magellan heel duidelijk over. „De keuze van abortus behoort bij de zwangere vrouw, en niemand anders. Daar komt nog bij, we hebben al genoeg mensen op deze wereld. De reden waarom abortusrechten nu aan het afbrokkelen zijn is tweeledig: De sterke opkomst van fundamentele religies in ons land, en de woke beweging waar mannen ineens vrouwen kunnen zijn. Mannen moeten zich gewoon buiten deze discussie houden. Ze kunnen immers niet zwanger worden, ook niet als ze ’omgebouwd’ zijn. Deze kwestie hoort (biologische) vrouwen toe. Zij beslist. Punt uit.” Appie1959 is wat dat betreft kort en bondig: „Laat de vrouw zelf beslissen. Zeker bij verkrachting.”

Ook Besten legt de beslissing bij de vrouw. „Voor een vrouw moet gelden dat zij de vrijheid heeft en blijft hebben om zelf te kunnen beschikken over haar eigen lichaam.”

Hun mond houden

Een zelfde soort mening liet amphitriteblog achter. „Religie en strafrecht hebben niets met elkaar te maken. Mannen worden niet zwanger, worden niet verkracht waardoor ze mogelijk zwanger worden. Mannen moeten over dit onderwerp hun mond houden en religies helemaal. Dit is een vrouwen-item waar mannen niets mee te maken hebben.” Daar kon R. van Putten zich ook in vinden. „Abortus hoort gewoon een keuze te zijn van de vrouw zelf, het is haar lichaam, haar leven wat er door beïnvloed wordt, en wij wonen toch in een land waar een ieder vrij is in zijn keuze?”

Als het aan gertaafjevanderwiel ligt, verdwijnt het uit het strafrecht. „Het hoort niet in het strafrecht. Al zal het wel moeten gebeuren onder strikte voorwaarden en door professionele artsen en klinieken met de juiste begeleiding.”

Een aantal deelnemers aan deze Kwestie vond toch ook dat de regelgeving zoals die nu is, eigenlijk prima is. Daar zegt Marinka2019 op: „Abortus is prima geregeld in Nederland. Als je dat wilt, zijn er -binnen de regels- voldoende mogelijkheden om te aborteren en hoef je je niet druk te maken om het wetboek van strafrecht We moeten vrouwen echter wel beschermen tegen charlatans en daarom moet een abortus inderdaad alleen in het ziekenhuis of een abortuskliniek worden uitgevoerd door medisch geschoold personeel. En op dat laatste legt ook cornelia b de nadruk: „Waarom moet het uit het strafrecht? Het is juist goed dat er een drempel is zodat het veilig in een ziekenhuis of speciale kliniek gebeurt! Straks krijgen we weer de abortussen door charlatans op de keukentafel met alle gevolgen vandien! Het wordt niet gezegd maar heeft dit te maken met bepaalde bevolkingsgroepen in Nederland? In vele culturen in Nederland rust er een groot taboe op abortus en juist daarom moet er straf blijven op illegaal een abortus plegen!”

Goede omgeving

Dat zelfde geldt voor johanvanderman1001: „Als je het zo bekijkt vind ik eigenlijk dat het zo moet blijven. Ik denk dat het voor de vrouw ook belangrijk is dat het gedaan wordt in een goede omgeving met specialisten met duidelijke regels en eventuele begeleiding erna.”

Volgens maryke moet je vooral zorgen dat het niet hoeft te gebeuren. „Als je geen kinderen wil, moet je voorbehoedsmiddelen gebruiken. Als je helemaal nooit kinderen wil, moet je je laten steriliseren. Als je door je eigen stommiteit zwanger wordt , geeft je dat nog (geen?) recht je ongeboren kind te vermoorden. Behoudens bijzondere omstandigheden.”

Leonardus uit Limburg kon zich in beide stellingen wel vinden. „Ik ben niet voor of tegen, ik oordeel niet over wat vrouwen wel of niet doen maar ben wel bezorgd. Is er een onderzoek gedaan hoeveel vrouwen er getraumatiseerd zijn als gevolgd van een abortus? Hoeveel vrouwen die last hun hele leven meedragen? Als man ben ik er van overtuigd dat zulke ingrepen niet in je koude kleren gaan zitten en je ze heel je leven met je mee zult dragen. Ben blij dat ik nooit zulke beslissing heb hoeven nemen.”